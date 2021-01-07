Иллюстративное фото с сайта news.rufox.ru Как рассказали в ведомстве, 26 декабря в степи на территории Теректинского района 72-летний директор КХ "Акас" "произвел отстрел четырех лошадей, принадлежащих другому крестьянскому хозяйству". - По данному факту ведется досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - отметили в полиции. Как выяснилось позже, в результате инцидента четыре лошади были ранены, одну из которых владельцы вынуждены были зарезать. Сумма ущерба устанавливается. – В ходе досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - заключили в полиции.