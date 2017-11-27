Фото из соцсети ВК Автобус №12 ехал из поселка Подстепное в город и слетел в траншею. По словам очевидцев, на момент ДТП в салоне были пассажиры. - Автобус ехал по дороге и выехал на обочину. А так как на обочине совсем недавно закопали траншею, куда укладывали кабель, земля мягкая и автобус провалился в эту траншею. В результате несколько пассажиров забрала карета скорой помощи, - рассказали пассажиры автобуса. Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО информацию о пострадавших подтвердили. Пострадавших доставили в городскую многопрофильную больницу, однако более подробную информацию в облздраве обещали предоставить позже.