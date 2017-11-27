11-летняя Диляра ТАЛГАТ из Атырау представила Казахстан на Moscow Fashion Week. Юная манекенщица представляла работы известных мировых дизайнеров, в том числе она дефилировала в моделях популярного детского бренда ALENA STEPINA. Диляра является ученицей школы моделей, где обучается с лета 2017 года, однако девочка с миром модной индустрии познакомилась раньше, когда начала сниматься с известными звездами казахстанского шоу-бизнеса. По итогам участия в Московской неделе моды фотография Атырауской модели попала на обложку всероссийского детского глянцевого журнала «Fashion book». Не так давно также удачно Казахстан представила модель из Атырау Умит БАЙТЛЕУ. 11-летняя манекенщица является выпускницей той же школы моделей, девочка вошла в ТОП-7 Финал международной премии LBMA Kids Star 2017, которая прошла в Сеуле в Южной Корее. Еще один ученик школы моделей Аршат принял участие в проекте "Mister Ocean", который прошел в китайском Тайване. Все модели являются учениками школы моделей "VERO Model's.