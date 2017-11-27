Пострадавшие дети из Березовки были отправлены на лечение в санатории, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, 1 января 2018 года на территории этих сел не должно остаться ни одного жителя. - Мы создали все условия. Еще два года назад были переселены первые семьи в город Аксай. В этом году 100 семей перебрались в дома со всеми коммуникациями в село Аралтал, которое находится в пригороде Аксая. Там же уже завершается строительство школы на 300 мест, - пояснил аким области. - Также в прошлом месяце в Аксае был сдан 9-этажный дом и построен детский сад на 320 мест. Стоит отметить, что для детей, которые пострадали в Березовке, были созданы балгоприятные условия. Они были направлены на лечение и отдых в областной санаторий»Акжайык», алматинский «Алатау», актюбинский «Дару» и даже в оздоровительный центр "Солненая страна", который находится в Оренбургской области РФ. Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых обратились в больницу 28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря 2014 года в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. В конце марта среди жителей злополучного села провели анкетирование, где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. Позже власти ЗКО прокомментировали, что действительно вопрос переселения обсуждается. 24 июня в поселке Березовка Бурлинского района ЗКО местные власти провели сход с жителями, где обсудили этапы и сроки переселения. Первые пять семей из Березовки переселились в новый дом в г.Аксай 27 ноября 2017 года.  