В Уральске пенсионер требует с полицейских 1 миллион тенге
Болат БИСЕНГАЛИЕВ считает, что полицейские, которые остановили его и забрали автомобиль на штрафстоянку за давно уплаченный штраф, нанесли ему моральный вред, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
27 июля 2017 года по проспекту Абулхаир хана полицейские при на "Автоурагане" остановили общественника Болата БИСЕНГАЛИЕВА. Система выявила у водителя неоплаченный штраф в размере 19 тысяч тенге.
- В октябре 2015 года я ехал из поселка Подстепное и превысил скорость. Скоростемер зафиксировал мое нарушение, за которое я оплатил штраф в том же году. А 27 июля 2017 года меня останавливают полицейские и говорят, что мое авто находится в ограничении и его необходимо поставить на штрафстоянку. Как выяснилось, в 2016 году судисполнителем в отношении меня было начато производство, и по его решению на мои две машины был наложен арест. Хотя никаких извещений мне не приходило, - пояснил Болат БИСЕНГАЛИЕВ. - В день задержания я долго спорил с сотрудниками полиции и объяснял им, что штраф давно я заплатил, вот только квитанция находится дома, но в итоге мне все равно пришлось отдать авто на штрафстоянку.
При этом, как рассказал общественник, протокол задержания автомобиля не был составлен.
- На следующий день я поехал к судисполнителю и в адмполицию, чтобы разобраться со случившимся. Привез квитанцию. Вот только штраф был выписан на хозяина автомобиля, то есть на мою супругу, а оплатил я от своего имени. Почему тогда в адмгруппе мне никто не сказал, что я неправильно сделал, а приняли бумаги? - возмущается пенсионер. - После этого машину я со спецстоянки забрал, но мне пришлось полдня по жаре ходить пешком из одной инстанции в другую. И вообще из-за 19 тысяч наложили арест на две автомашины. Почему на дом тогда арест не наложили? И вообще, мы с супругой оба пенсионеры, судисполнитель мог просто с пенсии забрать эту сумму, а не ждать столько времени, пока меня остановят.
В действиях сотрудников полиции и судисполнителя, который спустя год после нарушения ПДД начал произвоздство, Болат БИСЕНГАЛИЕВ нашел множество нарушений и подал на них в суд. Теперь с пенсионер хочет взыскать с ДВД ЗКО 1 миллион тенге, а с судисполнителя 500 тысяч тенге.
Сам судисполнитель Адиль СУИНТИЕВ в суде заявил, что арест на авто - это мера, которую он был обязан применить согласно закону.
- Я не согласен с исковым требованием и считаю, что необходимо отказать исцу, - пояснил судисполнитель.
Представитель ДВД ЗКО также пояснила, что иск пенсионера необоснован и не подлежит удовлетворению. Однако ответить на заданные Бисенгалиевым вопросы она ответить затруднилась.
- Почему не был составлен протокол изъятия автомобиля? Это же просто рэкет, то чем занимаются полицейские. Как так можно взять и забрать машину? Когда телефон изымают - протокол составляют, а на машину почему-то нет, - спросил Бисенгалиев.
В итоге общественник намерен не отступать от своих требований и взыскать с обидчиков 1,5 млн тенге.
