Фото из архива "МГ" 27 июля 2017 года по проспекту Абулхаир хана полицейские при на "Автоурагане" остановили общественника Болата БИСЕНГАЛИЕВА. Система выявила у водителя неоплаченный штраф в размере 19 тысяч тенге. - В октябре 2015 года я ехал из поселка Подстепное и превысил скорость. Скоростемер зафиксировал мое нарушение, за которое я оплатил штраф в том же году. А 27 июля 2017 года меня останавливают полицейские и говорят, что мое авто находится в ограничении и его необходимо поставить на штрафстоянку. Как выяснилось, в 2016 году судисполнителем в отношении меня было начато производство, и по его решению на мои две машины был наложен арест. Хотя никаких извещений мне не приходило, - пояснил Болат БИСЕНГАЛИЕВ. - В день задержания я долго спорил с сотрудниками полиции и объяснял им, что штраф давно я заплатил, вот только квитанция находится дома, но в итоге мне все равно пришлось отдать авто на штрафстоянку. При этом, как рассказал общественник, протокол задержания автомобиля не был составлен. - На следующий день я поехал к судисполнителю и в адмполицию, чтобы разобраться со случившимся. Привез квитанцию. Вот только штраф был выписан на хозяина автомобиля, то есть на мою супругу, а оплатил я от своего имени. Почему тогда в адмгруппе мне никто не сказал, что я неправильно сделал, а приняли бумаги? - возмущается пенсионер. - После этого машину я со спецстоянки забрал, но мне пришлось полдня по жаре ходить пешком из одной инстанции в другую. И вообще из-за 19 тысяч наложили арест на две автомашины. Почему на дом тогда арест не наложили? И вообще, мы с супругой оба пенсионеры, судисполнитель мог просто с пенсии забрать эту сумму, а не ждать столько времени, пока меня остановят. В действиях сотрудников полиции и судисполнителя, который спустя год после нарушения ПДД начал произвоздство, Болат БИСЕНГАЛИЕВ нашел множество нарушений и подал на них в суд. Теперь с пенсионер хочет взыскать с ДВД ЗКО 1 миллион тенге, а с судисполнителя 500 тысяч тенге. Сам судисполнитель Адиль СУИНТИЕВ в суде заявил, что арест на авто - это мера, которую он был обязан применить согласно закону. - Я не согласен с исковым требованием и считаю, что необходимо отказать исцу, - пояснил судисполнитель. Представитель ДВД ЗКО также пояснила, что иск пенсионера необоснован и не подлежит удовлетворению. Однако ответить на заданные Бисенгалиевым вопросы она ответить затруднилась. - Почему не был составлен протокол изъятия автомобиля? Это же просто рэкет, то чем занимаются полицейские. Как так можно взять и забрать машину? Когда телефон изымают - протокол составляют, а на машину почему-то нет, - спросил Бисенгалиев. В итоге общественник намерен не отступать от своих требований и взыскать с обидчиков 1,5 млн тенге.