обращаться по номеру +77024421307 к Замзагуль Бектургановой, а также оказать материальную помощь. Кошелек Kaspi Gold: 5169 4931 6263 7196 ИНН номер: 810215401994 Altyn Bank: 5351 8857 6956 8153

Туберкулезом 28-летняя жительница Атырау болеет с 2004 года. В 2007 году Айслу неудачно сделали операцию, после чего она перенесла еще 15 операций - 2 обширные и 14 небольших. Девушке пришлось удалить 6 ребер и одно легкое. Бороться с тяжелым недугом ей помогает мама, которая трудится на двух работах, параллельно оплачивает 2 кредита, пытаясь поставить на ноги единственную дочь. С марта Айслу ЖАЛГАСБАЕВА находится на лечении в Атырауском областном туберкулезном диспансере. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Девушке трудно говорить, она практически не может самостоятельно двигаться, палочка Коха разъедает молодое тело изнутри, за полгода юная красавица высохла до неузнаваемости. По словам родных больной, на местном уровне врачи помочь девушке уже не могут.Поначалу Айслу хотели повезти в реанимационный центр и центр диагностики г.Астрахани, для этого необходимо ждать некоторое время, пока не будут готовы свежие анализы. Если же в Астрахани пациентку откажутся принимать, родные намерены везти ее в Алматы в специализированную клинику для туббольных. - Там есть реанимационный отдел, когда Айслу будет плохо с сердцем, там имеется кислородная подушка, которой в Атырау, к сожалению, нет. Мы надеемся, что в Алматы ее будут лечить лекарствами 5 разряда американского производства, которых в Атырау, к сожалению, тоже нет, - рассказывает подруга девушки Замзагуль БЕКТУРГАНОВА, которая ведет сбор средств в поддержку больной. Все, кому небезразлична судьба Айслу ЖАЛГАСБАЕВОЙ, могутНа сегодняшний день общая сумма собранных средств составляет 774 731, 08 тг.