Организаторами выступили областное управление физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области и областной филиал республиканской национальной федерации Киокушинкай-кан каратэ. Всего в состязаниях по контактному виду японского единоборства в 33 возрастных категориях приняли участие 339 спортсменов, 251 из которых – это представители западноказахстанской команды. Так, по итогам соревнований, в общекомандном зачете у Актюбинской области 1 золото, у Атырауской команды 11 золотых медалей, у хозяев татами 21 золотая медаль. В церемонии награждения победителей соревнования приняла участие руководитель областного управления физической культуры и спорта Асия Аманбаева, которая отметила развитие данного вида спорта в области. – Сегодня были выявлены сильнейшие. Поздравляю победителей с удачным выступлением на татами и желаю вам стать именитыми спортсменами Казахстана, которые будут удачно представлять страну на мировых аренах, – отметила Асия Аманбаева. Стоит отметить, что в ЗКО данные соревнования впервые прошли при полной поддержки областного управления физической культуры и спорта: на время соревнований были предоставлены зал спортивного комплекса «Арман», медицинское обслуживание спортсменов, дипломы и медали.