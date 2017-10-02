Фиктивные справки для получения водительских прав выдавали в психоневрологическом диспансере Курмангазинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта clinic-ladya.ru Об этом стало известно после жалобы сельчанина в чат-канал Telegram акимата Атырауской области. - В 2016 году департамент внутренних в Курмангазинском районе провел рейд по изъятию водительских прав и разрешений на хранение огнестрельного оружия у лиц, находящихся на учете в психоневрологическом диспансере. Почему врач-психиатр Курмагазинской районной поликлиники, выдавший разрешительные справки недееспособным лицам, до сих до сих находится на своей должности? - обратился к ответственным лицам житель области Бауржан ХУСАИНОВ. Действительно, сотрудниками РОВД Курмангазинского района в 2016 году по линии РЭО обнаружены 2 справки, подтверждающие право на вождение автомобиля лицами, состоящими на учете. Однако, психиатр-нарколог Талап СИСЕНАЛИЕВ напрямую не имеет отношения к подготовке справок. Это обязанность медицинских сестер, которые в своей работе допустили ошибку. Изначально, действия медработниц, выдавших справку, рассматривались как ст.317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" и ст.370 УК РК "Бездействие по службе". -Однако, медсестра не является субъектом данного преступления, в связи с чем, данные уголовные дела были прекращены. Согласно предписанию, направленному в Курмангазинскую районную центральную больницу, по указанному факту, 1 августа 2016 года в отношении медсестер А.Ш. и А.С. применена дисциплинарная мера. Объявлен «строгий выговор», - сообщили в пресс-службе ДВД. Не так давно ДВД Атырауской области обратился в суд с иском о прекращении права на вождение автотранспортом в отношении жителя Исатайского района, который на протяжении 16 лет являлся психическим больным. Однако данный иск Исатайским районным суд был отклонен, и экс-шизофренику было разрешено управлять транспортным средством. Ерлан ОМАРОВ