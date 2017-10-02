Сегодня, 2 октября, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ посетил Уральскую ТЭЦ и ознакомился с планом модернизации. В ходе встречи руководство АО "ЖТЭ" рассказало об алгоритме по взысканию долгов с жителей города. На сегодняшний день население задолжало более 359 млн тенге. По словам генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА, самыми действенными способами являются ограничение выезда за границу, удержание заработной платы, арест автомашин и квартир. - Недавно мы подали в суд иск о реализации квартиры, хозяйка которой 14 лет не платила за наши услуги и ее задолженность составила 900 тысяч тенге, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. - Суд удовлетворил наши требования на реализацию квартиры, и хозяйка до решения суда сама предложила продать квартиру, чтобы расплатиться с долгами. Сейчас ее долг уже полностью погашен. Стоит отметить, что в Уральске есть еще одна злостная неплательщица, которая должна "Жайыктеплоэнерго" 951 тысячу тенге. Сейчас женщина достигла пенсионного возраста, и ее задолженность ежемесячно удерживается с пенсии. К слову, отопительный сезон в Уральске в этом году начался рано. Уже с 29 сентября в дома стали подавать тепло. В этом году по государственной программе «Нұрлы жол» из Национального фонда было выделено 2,5 млрд тенге на реализацию 9 проектов – это реконструкция водопроводных сетей в Акжайыкском, Бурлинском, Зеленовском и Сырымском районах, а также тепловых сетей в 4 и 5 микрорайонах г. Аксай. В настоящее время на данных объектах ведутся строительно-монтажные работы. - На подготовку объектов коммунального хозяйства, социальной сферы и жилья к отопительному сезону 2017-2018 годов республиканским и местным бюджетом предусмотрено выделить 6,5 млрд. тенге. Потребность социальных объектов в топливе составляет 4,2 тысячи тонн угля и 1 тысяча тонн жидкого топлива. Большая часть этих объемов уже завезены в районы, - заявила руководитель отдела развития коммунального хозяйства управления энергетики и ЖКХ ЗКО Нурбану Сатыбалдиева. Напомним, в начале июля уральцам отключали горячую воду на две недели. Тепловики настроены решительно и решили выставлять на продажуимущество злостных неплательщиков. В конце августа тепловики заявили, что долг перед поставщиками газа снизился в два раза.