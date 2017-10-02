Цена на литр АИ-92/93 в Уральске и области составила 150 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель департамента АРЕМ по ЗКО Мурат ОСПАНОВ, в ходе мониторинга цен на ГСМ по состоянию на 2 октября средняя цена на АИ-92/93 составляет 150 тенге за литр, тогда как дизельное топливо (летнее) колеблется в диапазоне 146-170 тенге. - В настоящее время с целью определения причин изменения на розничном рынке реализации ГСМ, а также определения доли доминирования субъектов рынка в отдельности назначено проведение соответствующих анализов товарных рынков реализации ГСМ, - рассказал Мурат ОСПАНОВ. Как отметили в ДАРЕМ, после получения анализов будет решаться вопрос о проведении расследования нарушений антимонопольного законодательства. Если будет доказано, что между поставщиками ГСМ был ценовой сговор, то будет начато расследование по части 2 статьи 159 КоАП РК - "Антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка, запрещенные предпринимательским кодексом Республики Казахстан". Стоит отметить, что данной статьей поставщикам грозит штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации в размере трех, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученной в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год. Пока же антимонопольная инспекция направила письма-предупреждения в адрес розничных реализаторов ГСМ. Между тем, в настоящее время в административной суде г.Уральск уже проходит процесс в отношении четырех розничных поставщиков АЗС. Их обвиняют в ценовом сговоре. В начале нынешнего года цена на бензин марки АИ-92/93 также повышалась. По версии ДАРЕМ ЗКО, повышение было необоснованным. Напомним, цена на бензин марки АИ-92/93 повысилась в регионе в среднем на 5 тенге.