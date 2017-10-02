Aroma Magi в одном из сообществ социальных сетей, побывавший в воздушной гавани Атырау сегодня, 2 октября, в 13.30.

Отвратительным назвал мужской туалет пользователь под ником @- Туалетная комната "М" в накопителе: отсутствует стульчак, бумага, какая-то баночка с неизвестным содержимым на полу, нет дверной ручки, вместо корзины для мусора использованные салфетки бережно складываются в углу комнаты для мытья рук, про отсутствие полагающиxся бумажныx полотенец лучше промолчать, - сообщил автор поста. По мнению возмущенного пользователя отличий между придорожным туалетом вдоль сельских трасс и уборной международного аэропорта нет совершенно. - Кто ездил по трассе Атырау-Кульсары, знает о проблеме мест для справления нужды в пути, но в самом аэропорту состояние туалетов оставляет желать лучшего, - пишет @Отметим, что в марте текущего года одного из казахстанских пассажиров возмутил туалет в аэропорту Уральска. По словам мужчины, вид, который открылся перед ним в туалете, и насыщенный ароматами воздух уборной побудили его пулей выскочить оттуда. На снимке запечатлены три кабинки, дверь в одну из них сломана. На двери второй кабинки висит одеяло, пол обшарпан. Парень был настолько потрясен этим опытом, что, собравшись с духом, сфотографировал жуткое место и направил снимок в редакцию местной газеты. -Куда смотрят администраторы аэропорта? Билеты недешевые, неужели не могут выделить денег на ремонт? — возмутился казахстанец, летевший из аэропорта Уральска «Ак Жол».Фото с сайта uralsweek.kz