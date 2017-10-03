26 миллионов тенге на закуп вакцин было выделено из местного бюджета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.kazpravda.kz Вакцины под названием "Гриппол плюс" уже поступили в лечебные учреждения Атырауской области. Прививки от сезонной болезни, начиная с 1 октября, получат бесплатно беременные женщины, часто болеющие дети, состоящие на диспансерном учете в поликлинике, пенсионеры и медработники. Получить прививку от гриппа может любой житель области в поликлинике по адресу прописки платно. - Прививку обязательно необходимо сделать тем людям, которые работают в общественных  местах, беременным женщинам, а также детям, посещающим детские сады и школы, студентам, - рекомендует главный эпидемиолог области Гулжамал ТАУБАЕВА. По словам специалиста, вирус гриппа активизируется к середине декабря, пик заболевания придется на начало февраля. Несколько тысяч пациентов в регионе с обычной простудой в итоге попадают на больничную койку. А вакцинация снижает вероятность заболевания до 90%. Напомним, в прошлом году две беременные женщины в  Атырау умерли от пневмонии после ОРВИ. Медики предупреждают, если у беременной женщины поднялась температура, появился сухой кашель, нужно немедленно обращаться в поликлинику либо вызывать скорую. Болезнь развивается стремительно и молниеносно. К слову, в 2016 году  для закупа 30,5 тысячи вакцин от гриппа из местного бюджета было выделено 26 миллионов тенге, все бесплатные прививки были освоены уже в ноябре. Камилла МАЛИК    