Официальная встреча по подписанию меморандума между судом ЗКО и НПП состоялась в Доме дружбы. Как рассказал руководитель НПП ЗКО Нурлан КАИРШИН, палата предпринимателей часто отстаивает интересы бизнесменов в судах. - Подписание меморандума между судом и палатой предпринимателей даст больше возможностей при защите прав бизнесменов. Порой бывает, что предпринимателям не хватает качественной юридической защиты в судах, провождения от момента возникновения проблемы до ее завершения. Совместные условия, которые будут предлагаться палатой и областным судом в рамках меморандума, позволят более быстрее снимать некоторые вопросы, возникшие у предпринимателей. В основном вопросы появляются в области государственных закупок. Заказчики - государственные организации - подают в суд на предпринимателей за совершенно незначительные нарушения. Иногда это бывают выдуманные нарушения, где хотят признать предпринимателя недобросовестным, - пояснил Нурлан КАИРШИН. Председатель суда ЗКО Бек АМЕТОВ отметил, что защите предпринимательства глава государства уделяет особое внимание. - Большую роль в защите прав бизнесменов и предпринимателей играет судебная система. Также главой государства в стратегии развития «Казахстан-2050» даны поручения по совершенствованию работы межрайонных и экономических судов, по повышения качества судов и разрешению споров предпринимателей, иностранных и национальных инвесторов. В этой связи хотим подчеркнуть важность взаимодействия судов и палаты предпринимателей по вопросам судебной защиты бизнеса. Думаю, что это внесет вклад и дальнейшее развитие предпринимательства не только в нашей области, но и республики в целом, - рассказал Бек АМЕТОВ. По словам и.о. акима ЗКО Армана УТЕГУЛОВА, подписание данного меморандума имеет особое значение. - На сегодняшний день в области зарегистрировано 48 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Рабочими местами обеспечены около 20 тысяч человек. Я могу сказать, что государство поддерживает и помогает развиваться предпринимателям. Существует новая программа, по ней созданы кооперативы, которые пользуются субсидиями, выделенными государством, - рассказал Арман УТЕГУЛОВ.