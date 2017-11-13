За совершение правонарушения маму подростка оштрафовали, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, несовершеннолетний прыснул в лицо мимо проходящей женщине из газового баллончика и скрылся с места преступления.

- Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел административное дело по статье 435 КоАП РК "Хулиганство", предусматривающей административную ответственность родителей. За совершенное правонарушение маму подростка оштрафовали на сумму 7 МРП. Однако из-за того, что мальчик признал свою вину и раскаялся в содеянном сумму штрафа снизили на 30%, - пояснили в пресс-службе суда.