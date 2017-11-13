Фото пресс-службы ФК "Атырау" Профессиональная футбольная лига Казахстана провела торжественный вечер для подведения итогов футбольного сезона 2017 года. На мероприятии были оглашены победители в спортивных номинациях среди тренеров и футболистов всех соревнований, проводимых под эгидой ПФЛК. Также по инициативе профессиональной футбольной лиги Казахстана в этом году была учреждена и новая номинация. В каждой области футбол пользуется поддержкой главы региона. ПФЛК особо присвоил звание «Лучший футбольный Аким 2017 года» акиму Атырауской области Нурлану НОГАЕВУ за всемерную поддержку футбольного клуба, за особые тёплые отношения с болельщиками. Клуб из Атырау успешно выступил в Кубке Казахстана, дойдя до финала. В премьер-лиге "нефтяники" заняли восьмое место. За возвращение региона в премьер-лигу после долгих лет отсутствия, за любовь к футболу лауреатом номинации стал аким Северо-Казахстанской области Кумар АКСАКАЛОВ. За особую заботу об инфраструктуре, за поддержку сразу трёх команд в структуре одного клуба на протяжении нескольких лет лауреатом номинации стал аким Кызылординской области Крымбек КУШЕРБАЕВ.