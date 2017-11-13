Жители многоэтажек шокированы тем, что некогда хорошая детская площадка, лавочки, а также тротуар теперь превратились в груду строительного мусора, на которых играют их дети. Как рассказала жительница одного из этих домой Айша КУРМАНОВА, согласие жильцов на строительство никто не спрашивал. - В сентябре приехала техника и строители и вырвали все лавки и все, что было на детской площадке. сломали нашу асфальтированную дорожку, и сгребли все в несколько куч, где теперь играют наши дети. Детей в пяти многоэтажках очень много, и они все всегда играли во дворе, а сейчас наш двор будто после бомбежки. Естественно, строить зимой никто ничего не будет, тогда зачем было все сносить осенью - нам непонятно, - возмущается жительница. Также женщина пояснила, что они переживают за своих детей, которые взбираются на эти горы строймусора, ведь там помимо глины лежат куски тротуара, железки и прочий мусор. - Раз уж начали строить, то можно же убрать за собой. Мы постоянно теперь волнуемся за детей. Они же все непослушные, им говоришь нельзя, а отвернешься, и полезет (ребенок - прим. автора) на эту гору. А вдруг упадет и травмируется кто-нибудь. Кто за это отвечать будет? - задается вопросом женщина. Руководитель отдела строительства Марат МОЛДАШЕВ пояснил, что во дворе многоэтажек планируется строительство спортивной площадки. - Демонтаж площадки произвели в сентябре, однако из-за плохих погодных условий подрядная организация ТОО "Марасант" не успела начать строительство. Его перенесли на следующий год, - отметил Марат МОЛДАШЕВ.