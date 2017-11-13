Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе РгК нацгвардии РК, одного из парней солдаты заметили недалеко от ночного клуба "Сиберия" около 20.00. - Парень, увидев приближающихся солдат, попытался скрыться. Когда молодого человека задержали, при нем был обнаружен сверток газеты с наркотическим веществом, - сообщили в пресс-службе нацгвардии. - Второго 33-летнего мужчину задержали около дома по улице Курмангазы. При наружном досмотре у него в кармане был найден пакет с коричневым порошком. Оба задержанных были переданы сотрудникам полиции. Оба факта зарегистрированы в ЕРДР по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта".