Наезд на пешехода был совершен 11 ноября, а сегодня, 13 ноября, водитель внедорожника был помещен в ИВС УВД г.Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказала старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, по данному факту ведется досудебное расследование. - Водитель "Тойоты" задержан и водворен в ИВС, - сообщила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Между тем, в пресс-службе ДВД ЗКО заявили, что девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Как стало известно, в смертельном ДТП подозревается 37-летний директор крупной строительной компании. Между тем, данную информацию в полиции никак не комментируют, подтвердив лишь, что задержанный является директором ТОО. Напомним, наезд на пешехода произошел 11 ноября на проспекте Евразия в районе остановки Вторая база. Девушка от полученных травм скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное делопо статье 345 ч. 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Позже родные погибшей Евгении БОНДАРЕНКО рассказали, что у девушки остались двое малолетних детей.