Видео активно распространяют в сети местные жители. На кадрах кондуктор маршрута под №30 из группы школьников запускает в салон автобуса лишь часть детей, остальных отталкивает от автобуса. В итоге три школьницы вынуждены идти к другому автобусу и также просить, чтобы их подвезли. Как сообщили порталу в КГУ "Smart Атырау", номер автобуса был установлен, по данному факту водителю и кондуктору сначала сделают предупреждение, при повторном нарушении уже последует наказание в виде снятия автобуса с маршрута на несколько дней.