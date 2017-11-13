В Атырау по факту смерти роженицы и новорожденного начато досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.idvv.ru - По факту смерти роженицы и ребенка, имевшему место 9 ноября в областном перинатальном центре, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК РК - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником", в настоящее время начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, - сообщила пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Напомним, в ночь на 9 ноября в Атырауском областном перинатальном центре скончалась женщина и ребенок. В управлении здравоохранения отказались комментировать данный факт за отсутствием полной информации о случившемся. Ерлан ОМАРОВ