Фото предоставлено пресс-службой ДВД ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, за звание чемпиона мира боролись участники 94 стран. - В составе сборной Казахстана принял участие сотрудник департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ. В весовой категории 82 килограмма он завоевал бронзовую медаль, - рассказали в ДВД ЗКО.