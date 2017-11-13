В целом в текущем году за счет государственных средств велось строительство 37 многоквартирных жилых домов общей площадью 135,6 тысячи квадратных метров или 2007 квартир, из которых введено в эксплуатацию 29 МКЖ на 1617 квартир общей площадью 109,8 тысячи квадратных метров, остальные 8 МКЖ будут введены до конца текущего года. Как отметил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ в ходе инспекции жилого комплекса «Береке», ответственные лица в первую очередь должны соблюдать культуру строительства, учитывая при возведении домов все необходимые нюансы. - Человек, получивший квартиру по государственной программе, не должен думать о том, как сделать в ней ремонт или устранить дефекты, оставленные строителями, - обратился к подчиненным Нурлан НОГАЕВ. – Акт приема-передачи предполагает под собой окончание всех работ без дополнительных регулировок и переделок. Глава региона дал ответственным лицам ряд конкретных поручений. Стоит отметить, что на 2018 год для строительства в двух микрорайонах города Атырау («Береке», «Нурсая») осуществляется разработка проектно–сметной документации - 43 многоквартирных жилых дома общей площадью 234,5 тысячи квадратных метров или 4 638 квартир.