Ночью синоптики обещают дождь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", ожидается, что температура воздуха днем составит +5...+7 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +1...+3 градусов. Также по данным синоптиков, ночью ожидается дождь. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст.