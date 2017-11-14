По словам руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берика ЕСЕНГАЛИЕВА, в Западно-Казахстанской области экспортом мяса занимается две крупные компании - «Батыс Марка Ламб» и «Кублей». - В этом году «Батыс Марка Ламб» экспортировали самолетом три рейса охлажденной баранины за границу. Столько же партий замороженного мяса отправило и ТОО «Кублей». Вес партии составляет примерно 18 тонн. Кроме баранины осуществляется поставка говяжьего мяса. Его экспортируют почти все мясопереработчики региона, в том числе и «Жайык Ет». Что касается поставки мяса нашим переработчикам, то ими являются местные крестьянские хозяйства и подворья. Для тех, кто сдает мясо на крупные перерабатывающие предприятия, государство создает хорошие условия, то есть после сдачи мяса возможно оформить субсидии, за каждую сданную голову они вправе получить по 1,5 тысячи тенге. Поставка животных в ТОО «Кублей» производится согласно установленному графику, - отметил Берик ЕСЕНГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в этом году значительно увеличился экспорт баранины. Как рассказал директор ТОО «ZiraET» Заур ОРУЖОВ, ТОО "Кублей" производит мясо согласно всем европейским требованиям. - Наша компания ТОО «ZiraET» осуществляет экспорт мяса. Принимающая Иранская сторона заинтересована в поставке продукции такого качества, так как на заводе есть хорошие технологии по обработке и хранению продукции. Кроме того, еще есть определенные условия, при отгрузке мяса должны присутствовать имам и ветеринар принимающей стороны, который ставит свою печать на упакованную партию. Мы уже успели отправить примерно 70 тонн баранины в Иран, еще планируем отправить 200 тонн, - пояснил Заур ОРУЖОВ. Компания «Кублей» сотрудничает с Киргизией, Туркменистаном и Россией.