По словам одного из предпринимателей города Данияра АЛИАСКАРОВА, к нему обратились активисты города, которые попросили профинансировать их идею с бесплатным проездом. - Я согласился на их предложение и немного внес свои корректировки. В итоге, сегодня, 9 сентября, в честь Дня города уральцы ездят целый день на пятерке бесплатно, - пояснил предприниматель. - На маршруте всего один автобус возит пассажиров бесплатно, и он постоянно полон. Мы давали объявления в социальные сети, что в городе будет бесплатный автобус, и поэтому на остановках всегда полно народу. Как отметила пассажирка бесплатного автобуса Гульмира АБАЕВА, это очень неожиданная акция для нашего города. - Когда я зашла в автобус, то по привычке стала доставать мелочь, чтобы заплатить за проезд, однако ко мне кондуктор так и не подошел. Когда я спросила, кто тут собирает деньги, водитель ответил, что сегодня пассажиры маршрута №5 ездят в данном автобусе бесплатно. Мне очень это нравится, - пояснила Гульмира АБАЕВА. По словам кондуктора, за полдня их автобус перевез более 500 людей. К слову, автобус весьма примечательный и его легко распознать по ярким наклейкам с надписями "I love Uralsk". К слову, празднование Дня города началось еще 2 сентября. Сегодня, 9 сентября, в 15.00 пройдет открытие архитектурного сооружения в виде осетра на новой набережной реки Урал. В 17.00 в парке культуры и отдыха будут организованы соревнования по силовому экстриму - "богатырские игры", в которых примут участие гости из разных городов Казахстана. А в семь вечера на стадионе имени П. Атояна начнется концерт с участием Кайрата Нуртаса и других звезд казахстанской эстрады. Кроме того, 7 сентября в 12.00 будет торжественное вручение ключей от двух 90-квартирых домов в поселке Зачаганск. Помимо этого, в городе 10 сентября в 9 часов утра пройдет традиционный велопробег с участием золотого призера летних олимпийских игр Данияра ЕЛЕУСИНОВА. Пока сказать точно, приедет ли он, мы не можем, но приглашение отправили и ждем положительного ответа. Так, со 2 по 4 сентября на так называемой "учительской поляне" в районе турбазы около нового моста через реку Урал пройдет культурно-туристический фестиваль "Fishбармак". На фестивале планируется сварить в большом казане уху и накормить всех участников. К слову, в преддверии праздника был выбран праздничный логотип города, который будет изображен на всем оформлении Уральска.