Фото с сайта khabar.kz За кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Бакытжана Сагинтаева проголосовали депутаты Мажилиса. Бакытжан Сагинтаев в разное время занимал посты министра регионального развития, министра экономического развития и торговли. Был акимом Павлодарской области. 7 апреля 2014 года назначен первым заместителем премьер-министра РК. Напомним, 8 сентября Карим Масимов был назначен председателем КНБ РК. Нурсултан Назарбаев отметил, что согласно закону после отставки главы кабмина правительство уходит в отставку. "Долго тянуть не будем, все решим, новых министров. Считаю, что особо больших перемен не будет, так как правительство выполняет свою работу в сложный период, выполняет постановленные задачи", - добавил Президент.