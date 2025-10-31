Жителям помогали разобраться с юридическими вопросами бесплатно.

31 октября в здании партии «Аманат» прошла акция «Народный юрист». На встрече собрались представители госорганов, юристы и адвокаты, чтобы бесплатно консультировать жителей. Акцию проводят каждый год, и каждый желающий может получить помощь или оставить обращение.

По словам старшего помощника прокурора ЗКО Ерната Махсотова, ежегодно за консультацией обращаются около 300 человек.

— Чаще всего спрашивают о земельных и жилищных вопросах, бывают и уголовные дела. На приёме работают прокуроры области и города, аким и его заместители. Здесь можно подать заявление, получить консультацию и решить проблему. Мы оказываем юридическую помощь бесплатно. Сегодня участвуют нотариусы, юристы, адвокаты и руководители различных ведомств — ЖКХ, здравоохранения и других. Средний возраст обратившихся — от 25 до 40 лет, но часто приходят и пенсионеры, в основном по вопросам накоплений. Мы принимаем всех до последнего посетителя, — рассказал Ернат Махсотов.

Представитель департамента экономических расследований ЗКО Бакыт Исатаев отметил, что акция помогает людям лучше разбираться в правовых вопросах.

— Мы боремся с теневой экономикой и финансовыми преступлениями. Сейчас консультируем предпринимателей — у них много вопросов по экономике, интернет-мошенничеству, финансовым пирамидам и криптовалютам. Помогаем тем, кто не знает, куда обратиться, и при необходимости направляем к нужным специалистам. Иногда сопровождаем дело до конца, — сказал Бакыт Исатаев.

Адвокат Бауржан Заки добавил, что за последние два года больше всего обращений связано с землёй и жильём. С 2024 года многие вопросы касаются домов, пострадавших от паводка — кого-то не устроило решение комиссии, кого-то сумма выплаты. По словам его, есть немало случаев, когда людям удалось помочь.

Одна из жительниц обратилась с проблемой, связанной с сыном, у которого аутизм. Женщина не могла получить медотвод от прививок и столкнулась с трудностями при оформлении инвалидности. Ей объяснили, как действовать дальше. На приёме было много людей, особенно пожилых. Основной приём проходил на втором этаже, а для людей с дополнительными возможностями организовали консультации на первом.