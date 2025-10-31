Атырау облысында мемлекеттік қызметкер өз-өзіне қол салды. Atyrauoil.official-дың таратқан ақпарына сүйенсек, марқұм Құрманғазы ауданы жер қатынастары, архитектура және қала құрылысы бөлімін басқарған екен. Атырау облысының полиция департаменті суицидті растап, қазіргі таңда тергеу амалдары басталғанын хабарлады.
— Құрманғазы ауданында орын алған өз-өзіне қол жұмсау дерегіне қатысты қылмыстық іс тіркелді. Оқиғаның толық мән-жәйін анықтау мақсатында кешенді тергеу амалдары жүргізілуде,— делінген Атырау облысы полиция департаментінің хабарламасында.