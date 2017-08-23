По словам мамы мальчика Розы АЛЬБЕКОВОЙ, Далиль родился 23 июля 2016 года абсолютно здоровым. Как и положено в возрасте 1 месяца, 3 месяцев и в полгода они проходили осмотр у невропатологов, которые уверяли, что все в порядке. - Когда сыну было полгода, я заметила признаки нарушения зрения. Мы сразу же обратились к невропатологу и нас положили в Областную детскую больницу в Зачаганске, назначив компьютерную томографию. У ребенка взяли все анализы, провели компьютерную томографию. Изначально врачи подозревали гидроцефалию мозга. Но,по результатам анализов нам сказали, что у малыша никаких заболеваний нет и выписали нас, - рассказывает Роза. Расстроенная мама недоумевает, почему им тогда никто не посоветовал сделать МРТ. - В конце мая мы заметили, что ребенок абсолютно не видит. Мы сразу же обратились к врачам. В таком возрасте очень трудно определить, насколько видит ребенок. Побывав у нескольких специалистов, мы узнали, что ребенок на самом деле не видит. В конце мая этого года нам назначили МРТ. Своей очереди мы дождались, но Далиль приболел, нам пришлось ждать, когда он поправится. В итоге МРТ мы смогли пройти только 31 июля. После этого нас с результатами отправили к детскому нейрохирургу. Однако таких специалистов у нас в городе нет. В Областной больнице взрослый нейрохирург дал направление в нейрохирургию Астаны по квоте, - сообщила Роза. В Астане у малыша была диагностирована опухоль мозга. Врач сообщил им, что делать ребенку операцию в Казахстане технически не представляется возможным. - Мы стали искать зарубежные клиники. Потом узнали, что можно получить квоту на операцию за границей, если у нас эту операцию сделать не могут. Однако нам в квоте отказали. Врачи предлагают пройти химиотерапию ребенку, а потом делать операцию. Однако в зарубежных клиниках наоборот нам говорят, что сначала нужно вырезать опухоль, провести гистологию и только потом будет понятно, нужна ли ребенку химиотерапия. Мы решили везти ребенка в турецкую клинику LIV Hospital, чтобы сделать операцию платно, - говорит расстроенная мама. По словам Розы, на операцию и анализы им нужно 28 тысяч долларов. Им помогли ее коллеги, коллеги мужа и мамы, к тому же семья взяла кредит. Таким образом им удалось самостоятельно собрать порядка 10 тысяч долларов. - Мы разместили объявления во всех соцсетях. Люди, конечно, помогают, спасибо им огромное. Но нам необходимо собрать недостающую сумму, - говорит Роза. Все, кто желает помочь маленькому Далилю, могут перечислить деньги на следующие номера счетов: