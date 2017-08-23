В частности, на обновление материально-технической базы текущем году было выделено 220 миллионов тенге. Дома культуры обзавелись автотранспортом, творческие коллективы обновили сценические костюмы и музыкальные инструменты, в учреждения закупили современное оборудование. Также в этом году завершилось строительство домов культуры на 200 мест в селах Исатай и Жанбай. Кроме того, ведется строительство еще 10 домов культуры на 200-400 мест в селах Сарытогай, Мукур, Береке, Актогай Махамбетского района, в селах Есбол и Бодене Индерского района. Разрабатывается ПСД строительства дома культуры в селе Тасшагыл Кызылкогинского района. В пригородных селах Томарлы, Акжар, Жанаталап, Еркинкала также будут построены дома культуры на 200 мест.