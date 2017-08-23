Мы ждем вас по адресам: ТЦ «CITY ЦЕНТР», 2 этаж, бутик «Евгения» ТЦ «ИРС», 1 этаж, бутик №30. Тел.: 8 (7112) 30-04-73, +7 777 312 88 01 Инстаграмм: evgeniya_butik

Выглядеть стильно и ощущать себя уверенно несложно. Именно здесь, в бутиках женской одежды «Евгения», вам помогут подобрать платье на каждый день в офис или на праздник (на свадьбу, юбилей и другие торжества) с учетом вашего размера, возраста, а также с учетом особенностей вашей фигуры и главное – ваших пожеланий.- У нас одеваются женщины, которые ценят качество и комфорт и интересуются новыми тенденциями в моде. В наших бутиках представлены модели различных фасонов и расцветок размерного ряда от 42 до 64, и самое главное - из натуральных тканей: хлопка, льна, трикотажа, шифона, шелка, гипюра, - рассказывает владелица сети бутиков Евгения. – Особенно наши женщины ценят и любят так называемые «дышащие» ткани. В большей степени мы ориентируемся на девушек и женщин от 30 лет и старше, а также на молодых девушек с размером plus size.Многие из покупательниц становятся постоянными клиентками, и им предоставляются скидки. Можно также сделать покупку в рассрочку.- Мне очень нравится покупать здесь одежду: большой и разнообразный выбор, прекрасное обслуживание. Всегда грамотно посоветуют, предложат несколько моделей и подберут именно то, что нужно. Отсюда я без покупок не ухожу, а иногда покупаю сразу два или три платья. Посетите бутики «Евгения» - останетесь довольны, - рассказала постоянная клиентка Ирина.Цены на платья здесь от самых доступных и выше (в зависимости от производителя). Круглый год действуют скидки, проводятся распродажи, особенно к концу сезона, и платья можно приобрести по весьма привлекательным ценам.Милые девушки и женщины, если Вы собрались на отдых или банкет ирешили обновить гардероб, спешите к нам!На правах рекламы.