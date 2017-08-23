Справка: "Согласно Закону Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» оформлены заключения о соответствии выполненных работ по проекту авторским надзором, заключения о качестве выполненных работ техническим надзором, и декларации соответствия подрядчиком, а также приказом Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан №159 от 29 ноября 2016 года утвержден Акт приемки объекта в эксплуатацию".

По словам заместителя директора РГП "Казводхоз" Тулегена ГУМАРОВА, на 2015 год остаток неосвоенных средств по первому этапу реконструкции Кирово-Чижинского канала составлял 153 миллиона тенге. На эти средства были определены исполнители работ в лице ЗКФ РГП "Казводхоз" и субподрядчика ТОО СК «АзияТехСтрой». Выполняемые по объекту с 2011 года строительно-монтажные работы были завершены в ноябре 2016 года.- Стоит отметить, что несмотря на долговременные выполнения строительных работ по первому этапу, была сделана механическая очистка канала с расширением участков протяженностью в 55,7 километра. Был произведен ремонт одного головного сооружения и ремонт рыбозащитного устройства. Построено два новых перегораживающих сооружения и проведены две реконструкции перегораживающего сооружения. Кроме того, построено три новых автодорожных моста и сделан демонтаж четырех уже существующих мостов. Построено 11 проходных автосбросов и еще шесть односторонних, два дюкера под каналом, четыре водовыпуска с разлива в канал и 16 водовыпусков в прудокопань, то есть водозабор. Было приобретено три передвижных насосных станции ДНУ-790/20. Протяженностью в 12, 3 километра была проведена мехочистка подводящих каналов и протяженностью 9,27 километра построены вытяжные каналы. Построено 16 прудокопаней. Отремонтировали шесть водовыпусков в оросительные каналы. Возведено четыре жилых дома с хозпостройками. На 10,3 километра построено внешнее электроснабжение ВЛ-10кв, - рассказал Тулеген ГУМАРОВ.