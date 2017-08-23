Как рассказывает Александр БИКТАСОВ, раньше он жил в Аксае, у него там есть свой дом. - У меня много родственников, но, к сожалению, я ни с кем не общаюсь кроме мамы. Так по жизни сложилось, что мои родители развелись, когда мне было 6 лет. Брат и 11 сестер остались жить с матерью, а я ушел к отцу. За свои прожитые 42 года так и не женился, детей тоже нет, - рассказал Александр. По словам мужчины, он болеет псориазом (хроническое неинфекционное заболевание, поражающее в основном кожу - прим. автора) около восеми лет, а прогрессировать заболевание стало с ноября этого года. - Раньше у меня то появлялись болячки на теле, то пропадали. Я обходился без лечения, а теперь настал период обострения. Я стал обращаться в поликлиники и больницы Аксая, но мне там помочь не смогли. Переехал в Уральск с надеждой, что тут врачи помогут. Стал работать в автосервисе слесарем, где и жил около двух месяцев. Но с каждым днём мое состояние ухудшалось. Такое ощущение, что всю кожу на теле будто стягивают, при этом очень сильный зуд и шелушение. Работать я не могу, пришлось уволиться. Мне помогла моя двоюродная племянница, которая воспитывалась в детском доме. Несмотря на то, что она живет на съемной квартире, забрала меня к себе и ухаживает за мной уже полгода, - рассказывает мужчина. Александр вынужден просить помощи у людей. Ему в буквальном смысле нечего есть и не на что купить лекарства. - Я прошу помочь мне с едой и лекарствами. Буду только благодарен, - говорит мужчина. - Сейчас мне помогают друзья. По словам племянницы Александра Анары, дядя совсем не спит ночами из-за болезни. - Из-за постоянного зуда дядя не может уснуть. Мы вынуждены просить деньги, потому что сами не можем помочь ему. Я помогаю, чем могу, как говорится, ухаживаю за ним. Мне больно смотреть на все это. Хочу сказать, что мы просим помощь не просто так. Как только дядя вылечится, он в знак благодарности может починить автомобиль тому, кто нам помог, - говорит Анара. Анара рассказывает, что дядя даже в бане помыться не может, так как после этого ему становиться еще хуже: зуд усиливается. По словам директора кожного венерологического диспансера ЗКО Екатерины ОЛЬХОВСКОЙ, Александр БИКТАСОВ уже в середине сентября по квоте отправится на лечение в Алматы. - Александр БИКТАСОВ обратился к нам впервые в июле, - сообщила Екатерина ОЛЬХОВСКАЯ. - Ему было назначено амбулаторное лечение до получения результатов анализов. Ему поставили диагноз - псориаз распространённой вульгарной эртродермической формы. Вопрос о направлении пациента по квоте в кожный венерологический институт в Алматы уже решён, осталось сдать для этого необходимые анализы. Госпитализация определена на 13 сентября этого года. Желающие помочь Александру БИКТАСОВУ могут позвонить по номеру телефона 8 777 565-94-16.