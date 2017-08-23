Теперь автотранспорт может ездить по участку дороги по улице Чагано-Набережная от улицы Сарайшык до Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, открыли дорогу сегодня, 23 августа. Стоит отметить, что на ремонт этот участок дороги был закрыт 2 августа.