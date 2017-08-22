Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, ОПМ "Безопасная дорога" было проведено в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей, а также для снижения количества ДТП. - С 18 по 19 августа сотрудниками МПС ДВД ЗКО было выявлено 424 нарушения ПДД. Из них 5 водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 7 правонарушителей не имели права управления транспортным средством, около 70 человек превысили установленный скоростной режим и более 30 водителей нарушили правила маневрирования на дорогах. Почти столько же водителей пользовались за рулем телефоном. У 82 автомобилей были затонированы стекла. 6 водителей выехали на встречную полосу, - сообщили в ДВД ЗКО.