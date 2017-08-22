Серик НУРМАГАМБЕТОВ Нурмагамбетов Серик Базарович родился в 1961 году. Образование – высшее. В 1987 году окончил Саратовский государственный зоотехническо-ветеринарный институт, в 2003 году Западно - Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия». Нурмагамбетов Серик Базарович начал трудовую деятельность в 1978 году электромонтером электрических сетей Уральского предприятия. 1987-1988 г.г. - главный ветеринарный врач совхоза Коскуль Каратюбинского района; 1988-1989 г.г. - секретарь комитета комсомола совхоза Коскуль; 1989-1990 г.г. - заместитель начальника Каратобинской районной ветеринарной станции; 1990-1993 г.г. - главный ветеринарный врач совхоза Шоптикуль. 1993-1994 г.г. - заместитель начальника Каратобинской районной ветеринарной станции; 1994-1999 г.г. - начальник Каратобинской ветеринарной станции; 1999-2006 г.г. - начальник Каратобинского районного территориального управления МСХ РК; 2006-2008 г.г. – начальник Каратобинской районной территориальной инспекции МСХ РК; 2008-2012 г.г. - руководитель аппарата акима Каратобинского района; 2012-2014 г.г. - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района; 2014-2016 г.г. - заместитель акима Теректинского района. С 2016 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.