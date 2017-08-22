20 суток ареста получил водитель, управлявший "КамАЗом" в нетрезвом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта kharkov.ru

Нарушитель был задержан правоохранительными органами в Кызылкогинском районе. Выяснилось, что водитель не только был в нетрезвом виде, но и не имел соответствующей категории на вождение данного вида транспорта.

Дело об административном правонарушении было рассмотрено Кызылкогинским районным судом. В ходе заседания правонарушитель признал вину, подтвердил, что сел за руль «КамАЗа» в пьяном виде, не имея соответствующей категории.

- Постановлением суда мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 608 КоАП. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на 20 суток, - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного суда.

Ерлан ОМАРОВ