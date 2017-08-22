По программе «Сыбага» кредиты получили 44 фермерских хозяйства по области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Берик ЕСЕНГАЛИЕВ, по программе «Сыбага» 44 фермерских хозяйства получили кредиты на сумму 608 миллионов тенге. - На данные средства по программе "Сыбага" было приобретено более  2 тысяч голов маточного молодняка крупного рогатого скота и 89 голов племенных бычков, - отметил Берик ЕСЕНГАЛИЕВ. - Кроме того, по программе «Кулан» по области 12 хозяйствами получены кредиты на сумму 383 миллиона тенге и приобретено более тысячи голов маточного поголовья и 27 голов жеребцов. Между тем, еще 6 хозяйств получили кредиты на сумму 55 миллионов тенге по программе «Алтын асык». На такую сумму было приобретено 1900 голов овец и 33 головы баранов-производителей. Со слов руководителя управления сельского хозяйства ЗКО, по программе «Ырыс» в 2017 году хозяйством Зеленовского района запланировано строительство молочно-товарной фермы на 50 голов. - В этом году запланировано охватить селекционно-племенной работой 154 тысячи голов маточного поголовья КРС. В том числе охватить породным преобразованием 134 тысячи голов товарного маточного поголовья КРС и охватить селекционно – племенной работой 19 тысяч голов племенного скота. Для участия в данной программе хозяйствами области с начала 2017 года приобретены 2572 голов племенных быков производителей, - рассказал Берик ЕСЕНГАЛИЕВ. Также в этом году планируется охватить селекционно – племенной работой 119 тысяч маточного поголовья МРС, в том числе 16 тысяч голов овец племенных хозяйств, 103 тысячи голов товарных овец. Стоит отметить, что в целях наращивания, объемов производства продукции переработки реализуются следующие инвестиционные проекты: - ТОО «ПОШ Руно» завершено строительство предприятия с общей стоимостью 2,2 миллиарда тенге и проектной мощностью переработки 182 тысяч штук шкур КРС и 624 тысяч штук шкур МРС в год.  В Зеленовском районе села Щапово завершены основные работы по строительству птицефабрики мясного направления ТОО «Жайык Агро ЛТД» мощностью 6,2 тысячи тонн мяса птицы в год. В городе Уральске АО «Желаевский КХП» завершено строительство цеха стоимостью 1,8 миллиарда тенге по производству макаронных изделий мощностью 2 тонны в час, - сообщил Берик ЕСЕНГАЛИЕВ