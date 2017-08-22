Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Берик ЕСЕНГАЛИЕВ, по программе «Сыбага» 44 фермерских хозяйства получили кредиты на сумму 608 миллионов тенге. - На данные средства по программе "Сыбага" было приобретено более 2 тысяч голов маточного молодняка крупного рогатого скота и 89 голов племенных бычков, - отметил Берик ЕСЕНГАЛИЕВ. - Кроме того, по программе «Кулан» по области 12 хозяйствами получены кредиты на сумму 383 миллиона тенге и приобретено более тысячи голов маточного поголовья и 27 голов жеребцов. Между тем, еще 6 хозяйств получили кредиты на сумму 55 миллионов тенге по программе «Алтын асык». На такую сумму было приобретено 1900 голов овец и 33 головы баранов-производителей. Со слов руководителя управления сельского хозяйства ЗКО, по программе «Ырыс» в 2017 году хозяйством Зеленовского района запланировано строительство молочно-товарной фермы на 50 голов. - В этом году запланировано охватить селекционно-племенной работой 154 тысячи голов маточного поголовья КРС. В том числе охватить породным преобразованием 134 тысячи голов товарного маточного поголовья КРС и охватить селекционно – племенной работой 19 тысяч голов племенного скота. Для участия в данной программе хозяйствами области с начала 2017 года приобретены 2572 голов племенных быков производителей, - рассказал Берик ЕСЕНГАЛИЕВ. Также в этом году планируется охватить селекционно – племенной работой 119 тысяч маточного поголовья МРС, в том числе 16 тысяч голов овец племенных хозяйств, 103 тысячи голов товарных овец. Стоит отметить, что в целях наращивания, объемов производства продукции переработки реализуются следующие инвестиционные проекты: - ТОО «ПОШ Руно» завершено строительство предприятия с общей стоимостью 2,2 миллиарда тенге и проектной мощностью переработки 182 тысяч штук шкур КРС и 624 тысяч штук шкур МРС в год. В Зеленовском районе села Щапово завершены основные работы по строительству птицефабрики мясного направления ТОО «Жайык Агро ЛТД» мощностью 6,2 тысячи тонн мяса птицы в год. В городе Уральске АО «Желаевский КХП» завершено строительство цеха стоимостью 1,8 миллиарда тенге по производству макаронных изделий мощностью 2 тонны в час, - сообщил Берик ЕСЕНГАЛИЕВ