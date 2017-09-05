Прогулочную зону капитально реконструируют, здесь уже не будут ездить машины. Скоро на бульваре появятся скамейки, зеленые насаждения, клумбы с цветами и освещение. На объекте трудятся 40 человек. Параллельно с этим ведутся работы по благоустройству в сквере Пушкина. На то, чтобы привести его в порядок и построить пешеходный бульвар между 4 и 6 микрорайонами, власти выделили 167 миллионов тенге. - Также разрабатывается пять проектов на благоустройство скверов. Это сквер в районе средней школы №36, сквер в районе разворотной площадки «Мясокомбината», сквер в районе детской областной больницы в Зачаганске и сквер по улице Сергея Тюленина в районе домов №50 и №52. Также еще один сквер в районе Темира Масина, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральск Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ. Благоустраивать все перечисленные скверы начнут в следующем году. Между тем, по словам акима Уральска Мурата МУКАЕВА, на сегодняшний день из запланированных 67 улиц в городе, отремонтированы 41. - На 18 городских улицах еще идет строительство, и 6 из них являются переходящими объектами, то есть в этом году мы освоили все дороги, которые были намечаны. Хочу отметить, что в этом году мы применили новую технологию при строительстве дорог. Щебеночно-мастичный асфальтобетон мы положили на улице Жангир хана. В европейских странах давно прменяют такой метод, так как он более практичен, и у него срок службы минимум 10 лет, - пояснил Мурат МУКАЕВ. Также аким города заявил, что когда вскрывали асфальт, положенный еще в советское время в городе, то оказалось, что под ним не было щебеночного основания, что влияет на качество дороги и срок ее службы. - В следующем году мы планируем полностью перейти на новую технологию, чтобы продлить срок службы городских дорог, - отметил Мурат МУКАЕВ. Кроме того, аким Уральска проверил строительство дороги по улице Фрунзе и укладку тротуаров по улице Г. Тукая. В текущем году в Уральске планировалось отремонтировать 71 километр дорог на 67 улицах. На это было выделено около 9 млрд тенге.