Судебные тяжбы длились два года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
19 апреля, оправдательный приговор по делу Темиргалиева зачитала судья областного суда Айгуль Маштакова.
По словам председателя судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда Акана Жумагулова, в апелляционной инстанции, суд апелляционной коллегии оставил оправдательный приговор без изменения.
- Это действительно большая трагедия для нашего города, ровно два года назад, в ночь на 1 апреля по адресу Дамбовый тупик, дом 3/1, квартира №10, из-за отравления угарным газом, трагически погиб сын
потерпевшего Кубашева, а жена его осталась инвалидом первой группы, сейчас находится практически в состоянии комы. На первом этаже этого дома было отравлено два человека, один из них получили тяжкий вред здоровью, второй средней тяжести, - пояснил Акан Жумагулов. - Органами уголовного преследования Темиргалиеву вменяется совершение преступления предусмотренной статье 104 части 1 УК РК - "Причинение смерти по неосторожности" и статьей 114 части 4 УК РК - "Неосторожное причинение вреда здоровью".
Акан Жумагулов рассказал, что Темиргалиев будучи владельцем данной квартиры, в 2011 году демонтировал трубу в дымоходе, нарушая правила безопасности проведения строительных работ, нанял двух рабочих, произвел демонтаж кирпичной трубы и установил стальную трубу диаметром 110 мм, при этом часть дымохода в межкомнатной стене в виде вертикальной стальной трубы, была установлена путем ответвления горизонтальным участком длиной в 30 см.
Позже, в 2015 году квартира была продана Кубашевой, при этом не сообщив о демонтаже кирпичной трубы и установке металлического дымохода в межкомнатной стене.
- В результате чего, за 6 лет, именно на горизонтальном участке трубы в квартире №7 образовалось коксовое наслоение, и в ночь на 1 апреля произошла закупорка трубы, что привело к невозможности выхода угарного газа на улицу и утечке гари через щели в квартиры №7 и №10, - дополнил Жумагулов.
Суд признал, что в действиях Темиргалиева отсутствуют составы уголовных правонарушений, и оправдал его.
- В ходе рассмотрения дела в судах первой инстанции, а позже и апелляционной инстанций было установлено, что органами уголовного преследования не был отмечен тот факт, что демонтаж печи был произведен не Темиргалиевым, а двоими наемными рабочими. Также Темиргалиев в 2011 году, когда нанимал сварщиков, сам утверждал конструкцию дымохода или самолично устанавливал его, заранее не знал что, продаст квартиру через четыре года. Потом он не знал, что Коблановы из 7 квартиры будут пользоваться дымоходом, и за это время ни разу не проведут работы по его очистке, - добавил Жумагулов.
Стоит отметить, что Темиргалиев после демонтажа прожил в этой квартире четыре года со своей семьей. Демонтированная труба принадлежала хозяевам из квартиры №7. Также было установлено, что газовая печь первого этажа работала с нарушением.
- В связи с отсутствием в действиях Темиргалиева состава уголовных правонарушений, Уральским городским судом был вынесен оправдательный приговор, - пояснил Жумагулов.
К слову, изначально в отношении Темиргалиева было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности в ведении строительных работ повлекшее по неосторожности смерть человека", его привлекли по этой статье так как он является заказчиком монтажных работ и по правилам строительных норм он должен был согласовать замену данной конструкции. Однако Темиргалиев этого не сделал, за что и был осужден. Позже выяснилось, что по этой статье субъектом данного преступления должно быть юридическое лицо, кем Темиргалиев не являлся.
Дело переквалифицировали на статью 279 УК РК - "Нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности". Согласно данной статьи, физическое лицо, делая демонтаж, будучи заказчиком, снова был обязан сообщить об этом в отдел архитектуры, он этого не сделал. Он являлся субъектом данного преступления. Тогда Уральский городской суд признал виновным Саламата Темиргалиева и назначил ему наказание в виде 3 лет
лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменения. Далее по жалобе осужденного дело поступило в Верховный суд. Верховным судом данный приговор был отменен и направлен снова на рассмотрение. В ходе рассмотрения данного дела было установлено, вроде в его действиях усматривался состав притупления по статье 279 УК РК, но именно эта статья появилась в уголовном кодексе, только в 2015 году. А преступление, то есть демонтаж был произведен в 2011 году.
- Раз статьи нету, то мы не можем его привлечь. После чего прокуратурой были изменены статьи обвинений. Темиргалиева привлекли по статье 104 УК РК и 114 УК РК, - пояснил Жумагулов.
Сам Кубашев, верить в то, что Темиргалиева оправдали не хочет. Он по сей день живет трагическими воспоминаниями о своем погибшем сыне
и ухаживает за прикованной к кровати женой.
- Я два года искал справедливости, все равно я считаю, что вина в гибели моего сына есть, - пояснил потерпевший.
Теперь Темиргалиев может компенсировать нанесенный ему ущерб, за то что он незаконно привлекался к уголовной ответственности.
Фото Медета МЕДРЕСОВА