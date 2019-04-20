Легенда, привлекающая туристов со всех уголков планеты. В этом месте могучая река Замбези спадает вниз, делая занавес из воды, длиной 1,5 км.Если вы приедете весной, когда река максимально наполнена водой, то увидите, как 4,5 млн. литра воды ежесекундно несутся в 100 метровую пропасть.За 30 км от водопада виден пар, образовывающийся от брызг, которые поднимаются над водой, как дым. А производимый водопадом грохочущий шум слышно за 40 км от него. Вы только представьте эту мощь!В 1885 году, первооткрыватель среди белых людей, Дэвид Ливингстон, решил назвать его в честь королевы Англии.В самом верху 120-метрового водопада находится горный водоём, здесь вода относительно спокойна. В сентябре и до декабря, уровень воды низкий, в нем разрешено поплавать. Страшновато, конечно, но фото восхищают.Невероятное, незабываемое зрелище как вблизи, так и с высоты полета.