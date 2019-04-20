Для проведения анализа были отобраны пробы департаментом охраны общественного здоровья Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент охраны общественного здоровья Атырауской области распространил сообщение, что в нефтяной столице с открытых водоемов Урала произведен отбор 476 проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. - Из них 2 пробы воды не соответствовали по микробиологическим показателям (коли-индекс), - отметили в департаменте. Отметим, что коли-индекс - количественный показатель фекального загрязнения воды или пищевых продуктов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА