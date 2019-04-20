Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент охраны общественного здоровья Атырауской области распространил сообщение, что в нефтяной столице с открытых водоемов Урала произведен отбор 476 проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. - Из них 2 пробы воды не соответствовали по микробиологическим показателям (коли-индекс), - отметили в департаменте. Отметим, что коли-индекс - количественный показатель фекального загрязнения воды или пищевых продуктов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.