Конкурсы будут организованы ко Дню города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в акимате Уральска, основной целью проведения конкурсов является формирование позитивного имиджа города, повышение его узнаваемости, активизация участия горожан в развитии города.
– Мы хотим привлечь к мероприятиям как можно больше людей, чтобы они вносили и свою лепту в процветание Уральска. Конкурс "Лучшая территория" направлен на широкое вовлечение предприятий, организаций, учреждений независимо от формы собственности, которые активно занимаются вопросами озеленения, улучшения экологической среды города. В конкурсе могут принять участие все организации и предприятия города. Конкурс "Лучший двор" направлен на развитие инициативы жителей, широкого вовлечения их в улучшение благоустройства и содержание в образцовой чистоте и порядке домов, прилегающих к ним территорий. В конкурсе могут принять участие все частные жилые домовладения, расположенные на территории города, - сообщили в акимате.
Кроме этого, будут определены победители в номинации "Лучший КСК", который направлен на выявление и распространение положительного опыта работы КСК по содержанию жилого фонда и благоустройству дворовых территорий. В конкурсе могут принять участие все городские КСК.
– Конкурс "Лучший подъезд" направлен на привлечение жильцов в наведении порядка и поддержании санитарного состояния, обустройства подъезда. В конкурсе могут принять участие все жители многоквартирных жилых домов города Уральска не ниже 5 этажей. Конкурс "Лучший по профессии"проводится на основании материалов, раскрывающих профессиональное мастерство представителей рабочих специальностей.Победители Конкурса определяются по 6 номинациям - это «Лучший электрик», «Лучший сантехник», «Лучший строитель», «Лучшая швея», «Лучший учитель», «Лучший медицинский работник». По всем конкурсам заявки для участия принимаются до 23 августа, - сообщили в акимате города Уральск.
Заявку для участия в конкурсе можно подать по адресу ул. К.Аманжолова 106, 2 этаж МОО «Ғасыр» (к Диане) либо отправляется на электронную почту [email protected]. Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру 8 702 219 77 88.
– До 23 августа 2019 года надо сдать материалы конкурса виде презентации с текстовым материалом, фотографиями и видео, - добавили организаторы.
