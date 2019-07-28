Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на территории области с 22 по 25 июля проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипед», направленное на противодействие кражам велосипедов, а также раскрытие ранее совершенных краж. – За шесть месяцев этого сотрудниками полиции области было раскрыто 41 кража велосипедов. Чаще всего велосипеды похищаются из подъездов, со дворов, с улицы, с гаражей и подвалов. За три дня ОПМ было раскрыто 10 фактов краж велосипедов, четыре из которых были раскрыты в дежурные сутки, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. 24 июля был задержан 27-летний житель города Уральск, который признался в краже велосипеда из подъезда дома по улице Камбар батыра. Выяснилось, что данный гражданин имеет причастность к другим аналогичным преступлениям. Как отметили в управлении криминальной полиции, хищения велосипедов происходят, главным образом, из-за того, что люди не всегда внимательно относятся к своему имуществу. – Оставленный на ночь у двери своей квартиры или на лестничной площадке велосипед – практически идеальное условие для преступника. Мы настоятельно рекомендуем гражданам не оставлять велосипеды без присмотра, а также не хранить их в подъездах и на лестничных площадках, при велопрогулках не стоит оставлять свое имущество незащищенным даже на короткое время, закрывать велосипед на замок, даже если отлучаетесь ненадолго. Такие велозамки можно купить в любом веломагазине или на рынке. Заходя в магазин или кафе, по возможности старайтесь, чтобы велосипед оставался в поле зрения. Обратите внимание на присутствие камер видеонаблюдения, если они есть оставляйте велосипед в поле ее обзора. Во многих случаях велосипедов лишаются и дети, которые оставляют их рядом с игровой площадкой, при этом в разгар игры, забывая присматривать за велосипедами, позже обнаруживают, пропажу. Как только Вы заметили, что ваш велосипед стал приманкой вора, немедленно обратитесь в полицию. Полностью победить воровство велосипедов невозможно. Но можно максимально противодействовать ему. Это, как уже выше сказано, принятие хотя бы элементарных мер по сохранности вашего имущества, - сообщили полицейские.