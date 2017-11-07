Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель ЖКХ, ПТ и АД города Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, еще в июле 2016 года акиматом города Уральск была презентована программа "Smart sity". - Данная программа предназначена для электронного билетирования пассажиров, но она не исключает оплату за проезд наличными. Для ее использования подходят абсолютно все телефоны, даже кнопочные. СМС-оплату можно произвести с абонентских номеров всех операторов, кроме корпоративных номеров, - отметил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. По словам представителя сотрудника компании "СМС-БАС" Сержана ИДИЯТОВА, каждому пассажирскому транспорту в городе будет присвоен уникальный цифровой код. - Для того чтобы оплатить проезд, необходимо отправить смс-сообщение с кодом данного транспорта на номер 2505. Отправка смс бесплатная. Чтобы произвести оплату за другого пассажира, необходимо оправить код транспорта, после него поставить пробел и написать номер мобильного телефона другого пассажира, - пояснил Сержан ИДИЯТОВ. Кроме того, за проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения "SMS BUS Пассажир". - С мобильного приложения вручную вводится код транспорта или его государственный номер, или он автоматически определяется по GPS. Также у пассажиров есть возможность оплатить за проезд с банковских карт VISA и Master Card любого банка без комиссии, - сообщил Сержан ИДИЯТОВ. Следует отметить, что власти города стали уделять внимание не только пассажирскому транспорту, но и автодорогам. За последние несколько лет, в Уральске было отремонтировано немало дорог. Так, в 2017 году за счет всех источников финансирования выделено 8,1 миллиард тенге. По 61 улице работы завершены и по ним открыто движение, 6 улиц являются переходящими на 2018 год. Общая протяженность дорог в Уральске составляет 615,15 км. Из них с асфальтобетонным покрытием 299,23 км. Всего же в Уральске в 2017 году было запланировано отремонтировать 67 улиц, из которых 61 уже отремонтированы.