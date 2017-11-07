Иллюстративное фото с сайта biznes-prost.ru Данные за 9 месяцев были озвучены сегодня, 7 ноября, в ходе брифинга в РСК. По словам директора АФ "Национальный банк Казахстана" Айнур КУШЕРБАЕВОЙ почти 3 миллиона транзакций на общую сумму 53 миллиарда тенге произвели жители Атырауской области. Это составляет 3,2% от общего объема всех безналичных платежей по республике. Кроме того, по состоянию на 1 октября 2017 года количество держателей карточек выросло на 15% и составило 613 тысяч. При этом наблюдается уменьшение числа банкоматов на 0,9%. Если за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 544 банкомата, в этом году их число сократилось на 5 и составило 539 единиц. В магазинах и торговых центрах на 7,3% выросло количество pos-терминалов - 4 093 единицы против 3 816 единиц в 2016 году. Несмотря на увеличение безналичных платежей операций по снятию наличных с платежных карточек также выросли и составили 8,1 миллиона транзакций на сумму 371,7 миллиарда тенге. Рост составил 19% или 4,9% от общего объема операций по снятию наличных по республике. Продолжается тенденция предпочтения населения проведения платежей наличным путем, доля безналичных платежей составляет около 14,2% от сумм, снимаемых с карточных счетов.