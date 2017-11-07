Охват дошкольным образованием детей от 3 до 6 лет составляет 99,7%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что для ликвидации трехсменного обучения и аварийной школы в городе Уральске ведется строительство 4 школ на 2400 мест по программе «Нурлы Жол». В регионе за счет всех источников финансирования строятся 24 объекта образования, в том числе 10 детских садов за счет частных инвестиций.