Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что для ликвидации трехсменного обучения и аварийной школы в городе Уральске ведется строительство 4 школ на 2400 мест по программе «Нурлы Жол». В регионе за счет всех источников финансирования строятся 24 объекта образования, в том числе 10 детских садов за счет частных инвестиций.