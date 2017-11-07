В плавсредстве типа "байда" находились 4 гражданина РФ, уроженцы Республики Дагестан. - На требования остановиться браконьеры не реагировали, поэтому нарушителей удалось задержать лишь после предупредительных выстрелов в воздух. В ходе осмотра на борту лодки были обнаружены 100 рыб осетровых и 167 частиковых пород, два тюленя, белуга весом около 100 кг и рыболовные снасти. По данному факту оповещены правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба ведомства. Со слов самих браконьеров, 3 ноября они вышли с причала Краиновского рыбзавода на 4 байдах. Примерно через 4-5 часов прибыли к о.Укатный, где их встретила 1 байда с тремя астраханскими казахами. Переночевав на берегу, вечером следующего дня прибывшая группа рассредоточилась в районы выставления улова (200 район), астраханские казахи же уплыли обратно в Астрахань. Всего за сутки морскими пограничниками задержаны пять браконьеров и два плавательных средства.