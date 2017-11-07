В воскресенье, 5 ноября, аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ посетил теплопункт ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов» в микрорайоне Балыкшы и ознакомился с ходом работ по подключению к центральной отопительной системе всего жилого массива, а также с текущей работой по отоплению домов в данной части города. На сегодня тепловая мощность предприятия составляет 3200 гкал. Через новую отопительную систему тепло отправляют в 48 домов – а это 2500 квартир. Аким города Серик ШАПКЕНОВ отметил, что подключение микрорайона Балыкшы позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла в жилые дома, а также решит проблему с поставкой горячей воды. По его словам, не так давно были выявлены факты, когда жители микрорайоны Балыкшы использовали горячую воду из батарей не по назначению. Согласно нормативным документам котельных, подача горячей воды для отопления осуществляется под давлением 5 кг, а обратно она должна возвращаться под давлением 2,5 кг. Однако из-за того, что некоторые жители микрорайона Балыкшы использовали горячую воду из отопительных батарей, вода в котельную возвращается под давлением 1 кг. Настоящий процесс – зачастую приводил к тому, что квартиры не оснащались теплом на должном уровне. В связи с этим в период отопительного сезона для полноценной передачи тепловой энергии, а также воспрепятствованию использования в быту горячей воды из отопительных батарей в тепловые сети коммунальщики были вынуждены добавлять реагент «Уранин А». Стоит отметить, что реагент «Уранин А» используется не только в энергетике, но и в медицине и не наносит вреда здоровью. Отличительная особенность реагента в том, что он не смывается в случае попадания на кожу или одежду. По итогам осмотра глава региона дал поручение руководству городского акимата держать вопрос подключения микрорайона Балыкшы к центральному отоплению на постоянном контроле. Отметим, что согласно постановлению акимата города Атырау №1832 от 14 сентября 2017 года, ИП «Куспанова» прекратил свои полномочия по обслуживанию центральным отоплением многоэтажных жилых домов в микрорайоне Балыкшы, в связи с этим обслуживанием будет заниматься ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов», учредителем которого является акимат города Атырау.