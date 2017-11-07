Небесные светила говорят, что сегодняшний день хорош для решения сложных профессиональных вопросов. Главное — чаще искать компромисс и не отказываться от общения с влиятельными людьми. В сфере любви ситуация складывается почти идеально — скажем спасибо Купидону и отправимся знакомиться с новыми поклонниками.
Рыбы
Рыбы, сегодня отличный день для реализации творческих планов — звезды включают зеленый свет и советуют поторопиться. Некоторые из вас сумеют проявить руководительские качества, главное, не обращать внимания на завистливых коллег. Ситуация на любовном фронте стабильна, но не скучайте — Купидон не сможет долго отдыхать.
Овен
Овны, полагайтесь на свое шестое чувство — сегодня ваша интуиция не подведет. Звезды советуют наладить контакт с сослуживцами и руководством — от атмосферы в коллективе будет многое зависеть. Вечер богат на сюрпризы — с вами мечтают встретиться поклонники из далекого прошлого, главное — не торопиться с принятием решения.
Телец
Тельцы, старайтесь любые планы делить на несколько частей — чем меньше спешки, тем успешнее результат. Финансовые проблемы отойдут на задний план, и сегодня вы сможете воплотить в жизнь несколько творческих идей. Важно найти подходящую компанию — влиятельные ребята уже занимают очередь и мечтают с вами пообщаться.
Близнецы
Близнецы, старайтесь не хвастать своими достижениями — сегодня возле вас крутятся конкуренты. Лучше устройте встречу с давними приятелями и выслушайте их мнения о вашей удачливости. На вторую половину дня желательно запланировать культурный отдых, и не забудьте принарядиться — Купидон в вечерние часы очень активен.
Рак
Раки, скорее прощайтесь с печальными мыслями и набирайтесь позитива — веселье сегодня повсюду, главное — внимательно поглядывать по сторонам. Звезды советуют задуматься о шопинге, но для начала составьте четкий список покупок. Дела любовные порадуют, возможно, на горизонте появится новый и симпатичный воздыхатель.
Лев
Львы, звезды сегодня помогают тем, кто энергичен и активен — представители вашего знака как раз подходят под это описание. У небесных светил есть условие — не зазнаваться, даже если вас начнут осыпать комплиментами. Постоять на пьедестале можно и вечером — поклонники уже репетируют признания в неземной любви.
Дева
Девы, старайтесь остановиться на тех проектах, которые близки вам по духу — сегодняшний день хорош для интеллектуальной и творческой деятельности. Источник вдохновения находится за городом — свежий воздух и здоровья добавит, и позитивом наделит. Дела домашние желательно отложить на вечер, заодно и вопросы бюджета обсудите.
Весы
Весы, сегодня вы настроены на романтический лад, и даже босс заметит, что вы витаете в облаках и не занимаетесь делами. Успокойте любимого начальника и поскорее разберитесь со служебными проблемами. Помечтать можно и после обеда — к этому времени и ваши поклонники проснутся, и друзья активизируются.
Скорпионы
Скорпионы, старайтесь не ограничивать свои интересы служебными хлопотами. Разбирайтесь с делами и отправляйтесь на светские мероприятия. Сегодня вас ждут и в театрах, и на выставках, и в ресторанах — осталось выбрать хорошенький костюмчик. Звезды советуют не грустить возле шкафа — обновленный гардероб решит все проблемы.
Стрелец
Стрельцы, сегодня вам пригодятся такие качества, как настойчивость и упорство, а о легкомыслии придется позабыть. Звезды уверены, что вы справитесь с заданиями своего шефа. Вечернее время суток принесет романтическое настроение — флиртуйте и помните о мере, ведь не все поклонники адекватно воспринимают подмигивания.
Козерог
Козероги, сегодня вы необычайно милы и хороши собой — не удивительно, что окружающие пытаются с вами подружиться. Не смущайтесь, возможно, фортуна приготовила знакомство с влиятельным человеком. Вечер лучше посвятить домашним делам — в вашем распоряжении продукты и плита, ведь в вопросах кулинарии вам нет равных.
Водолей
Водолеи, старайтесь сохранять хладнокровие в любых ситуациях — успешность сегодняшнего дня зависит от вашей невозмутимости. Звезды сулят несколько выгодных предложений делового характера, но не спешите ставить размашистую подпись, обдумайте все основательно. Вечер подарит встречу с дальними родственниками — не волнуйтесь, они не нарушат ваши планы.
Источник: astro7.ru